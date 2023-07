Britische Königsfamilie: So umständlich essen die Royals ihr Obst

Darren McGrady, der einstige Küchenchef von Queen Elizabeth, zeigt dir, wie du in Anwesenheit der Royals eine Banane isst.

So essen die Royals ihre Trauben, Äpfel und Bananen nicht einfach mit den Fingern, sondern mit dem Besteck.

Mit ihren Essgewohnheiten zogen die Mitglieder des britischen Königshauses schon mehrmals die Aufmerksamkeit auf sich. Jüngst sorgte Prinzessin Annes kulinarische Vorliebe für Staunen . Die Schwester von König Charles (74) liebt nämlich Bananen zum Frühstück. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch die 73-Jährige mag das Obst nur in einem ganz bestimmten Zustand: überreif und fast schon verschimmelt.

Britische Royals essen ihre Banane mit Messer und Gabel

Die strenge Etikette der königlichen Familie schreibt es vor, dass Bananen mit Besteck gegessen werden. «Es war unhöflich, im Buckingham Palace eine Banane wie ein Affe zu essen», sagt der 61-Jährige in einem seiner Youtube-Videos. Und fügt an: «Du sollst es mit Obstmesser und -gabel essen». Anschliessend zeigt er die ungewöhnliche Methode vor, auf die man hinter den Palastmauern zurückgreift.

«Zuerst werden die Enden der Banane abgeschnitten. Dann wird die Bananenschale von einem Ende zum anderen in der Mitte durchgeschnitten, damit die ungeschälte Frucht geöffnet werden kann. Die Frucht wird in Kreise geschnitten und mit einer Gabel gegessen», erklärt McGrady.

So isst König Charles seine Trauben und Äpfel

Doch auch bei anderen Obstsorten gibt es für das königliche Küchenpersonal Regeln zu beachten. Insbesondere, wenn sie bei offiziellen Anlässen serviert werden. So werden Trauben laut dem ehemaligen royalen Küchenchef etwa in kleine Stücke geschnitten, damit man sich ganz einfach an einer oder zwei bedienen kann.