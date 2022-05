Studie zeigt: So unglücklich sind die Schweizer mit ihrem Job 

1 / 7 Die Unzufriedenheit an Schweizer Arbeitsplätzen ist gemäss einer Studie des Beratungsunternehmens PwC gross. (Symbolbild) 20min/Raphael Knecht Demnach peilt jeder fünfte in naher Zukunft einen Jobwechsel an. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer Viele Arbeitnehmende wünschen sich mehr Homeoffice-Zeit. (Symbolbild) 20min/Vanessa Lam

Das Beratungsunternehmen PwC hat über 52’000 Personen weltweit zu ihrer Zufriedenheit mit dem eigenen Job befragt. Auch etwas über 1000 Arbeitnehmende in der Schweiz waren darunter. Das Ergebnis: Die Stimmung hierzulande ist schlechter als in den 43 anderen untersuchten Ländern. Jeder zweite ist unzufrieden mit dem Job, jeder fünfte strebt in unmittelbarer Zukunft gar einen Jobwechsel an. Hauptgründe für die Unzufriedenheit sind für die meisten ein zu tiefer Lohn oder eine nicht erfüllende Tätigkeit.

Generation Z sorgt sich um Jobsicherheit in der Zukunft

In den USA macht seit geraumer Zeit der Begriff der «Great Resignation» die Runde. So viele Menschen wie noch nie kündigten seit Ausbruch der Corona-Pandemie ihre Stelle. Auch in der Schweiz ist einiges in Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Eine neue Generation fordert mehr Flexibilität und ein gesellschaftliches und ökologisches Engagement des Arbeitgebers – und vor allem mehr Homeoffice.

Eine klare Mehrheit der Befragten (78 Prozent) wünscht sich, ganz – oder teilweise remote arbeiten zu können. Doch es bleibt bei vielen ein Wunsch. Während es in den anderen untersuchten Staaten mittlerweile die Mehrheit ist, die Remote-Arbeit anbietet, sind es in der Schweiz gerade einmal 45 Prozent aller Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten können.

Die Experten von PwC raten den Unternehmen eindringlich, den Zukunftstrend nicht zu verschlafen. «Nur mit hybriden Arbeitsmodellen bleibt man attraktiv für junge Talente», erklärt Andreas Staubli, der CEO von PwC Schweiz.

26 Prozent der Befragten gaben an, mehr Lohn zu wollen. Doch im Gesamtbild entscheiden andere Themen darüber, wie glücklich jemand mit dem Job ist. So gab etwa die Hälfte aller in der Studie befragten Personen an, das Engagement des Arbeitgebers in Sachen Gesellschaft, Umwelt und Diversity für wichtig zu erachten.

Gerade in letzterem Punkt zeigt sich für die Unternehmen hierzulande noch Luft nach oben. Frauen zeigen sich insgesamt nämlich unzufriedener als Männer mit ihrer Stelle. Und sie sind nicht die einzigen, die ihre Arbeit pessimistischer einschätzen als andere. Die Generation Z (18 bis 25) zeigt sich deutlich unzufriedener als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen. Die Jungen machen sich Sorgen, ihren Job in Zukunft an neue Technologien zu verlieren.