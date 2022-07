Experte erklärt : So unhygienisch ist es, das Handy mit aufs WC zu nehmen

Viele Menschen nehmen ihr Smartphone auch mit aufs WC. Das hinterlässt Spuren auf dem Gerät. Doch wie keimbelastet ist das Telefon nach dem Besuch? Ein Experte ordnet ein.

Gar nicht so viel, so Markus Egert von der Hochschule Furtwangen (Deutschland). (Im Bild: Hochschule Furtwangen Hauptcampus, 2014.)

Das Smartphone hat mittlerweile Einzug in sämtliche Lebensbereiche gehalten. Sogar auf die Toilette nehmen es manche mit und vertreiben sich die Zeit – so lange, wie das Geschäft eben dauert. Manch eine Person telefoniert sogar auf dem stillen Örtchen.

Doch was bedeutet die Nutzung auf dem WC für die Sauberkeit des Smartphones? Wird es zur Keimschleuder? Nicht unbedingt, wie Markus Egert, Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule Furtwangen (Deutschland) gegenüber Utopia.de erklärt. Entscheidend ist, wie man es generell mit der Hygiene hält. Das Smartphone sei gewissermassen die verlängerte Hand.

Weniger Keime auf dem Smartphone als erwartet

Der Experte überrascht mit seiner Feststellung: Auf dem Smartphone befinden sich nämlich gar nicht so viele Keime, wie vielleicht vermutet. «Der Touchscreen bietet keine guten Lebensbedingungen für Mikroorganismen. Denn er ist sehr glatt, trocken und relativ nährstoffarm. Was hängen bleibt, sind vielleicht ein paar Hautschuppen oder ein bisschen Fett», hält Egert fest. Durch ein schnelles Abwischen an der Hose oder am T-Shirt reinigen wir es zwischendurch, ohne es zu merken. Dadurch werden Keime mechanisch entfernt. «In einer kleinen Studie konnten wir zeigen, dass ein blosses Abwischen mit einem Mikrofasertuch schon 80 bis 90 Prozent der Mikroorganismen entfernt.»