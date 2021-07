Röntgenbild-Vergleich - So unterscheiden sich die Covid-Lungen von Geimpften und Ungeimpften

Die Delta-Variante, das «Drecksding»

Die zunächst in Indien nachgewiesene Coronavirus-Variante Delta breitet sich inzwischen in 124 Ländern aus. Das sind 13 mehr als in der Vorwoche. Zwei Forschungsteams haben sich mit der von ihr ausgehenden Gefahr befasst. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die erst auf Preprint-Servern veröffentlichten Studien diese Woche zitiert. Laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Kanada ist das Risiko, ins Spital zu müssen, um etwa 120 Prozent erhöht. Die Gefahr, auf der Intensivstation zu landen, um etwa 287 Prozent. Das Sterberisiko ist damit um etwa 137 Prozent höher. Ein Team aus China zeigte, dass mit Delta infizierte Personen schon nach durchschnittlich vier statt wie bei frühen Varianten nach sechs Tagen positiv seien. Zudem sei die Viruslast beim ersten Positiv-Test mehr als 1000 Mal höher gewesen als bei früheren Virusvarianten. Das, so die WHO, könnte heissen, dass sich «diese besorgniserregende Variante möglicherweise schneller vermehrt und in den frühen Stadien der Infektion ansteckender ist.» Eine Haltung, die auch der Wiener Molekularbiologe Martin Moder teilt: Er bezeichnet es als «Teil der Erklärung, weshalb das Drecksding so verdammt ansteckend ist.»