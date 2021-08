Depressive Anzeichen erklärt - So unterscheidest du schlechte Laune von einer Depression

Erst, wenn vier der oben beschriebenen Symptome, darunter zwei Hauptsymptome wie Antriebsmangel, Interesselosigkeit oder Niedergeschlagenheit, über mehrere Wochen dauerhaft bestehen, solltest du auf jeden Fall einen Arzt zu Rate ziehen. «Im Zweifel ist es am besten, die Hausärztin oder den Hausarzt aufzusuchen. Diese wissen, was bei einer Vermutung auf Depression zu tun ist und werden die Patienten dann an psychiatrische Fachkräfte weiterleiten», so Marlon Nüscheler.