Einrichtung: So unterscheidet du teures und billiges Design

Glaubt man einem Tiktok-User, so sind schwebende Toiletten und Waschbecken ein deutliches Zeichen für luxuriöses Design – zumindest in den Vereinigten Staaten.

«Eine ‹Boob-Lamp› an der Decke ist typisch Mittelschicht», erklärt User @remodelschool in einem Tiktok-Video und ergänzt: «Beleuchtung in einem Oberschicht-Haushalt variiert mehr: Die Lampen hängen auf unterschiedlichen Höhen und an den Wänden.» Mit diesem und weiteren Videos dieser Art, sammelt der junge Mann gerade Hunderttausende Likes.

Auf seinem Account geht es hauptsächlich um Interiordesign. Er gibt diverse DIY-Tipps und erklärt, worauf man achten muss, wenn man dem Badezimmer eine neue Beleuchtung verpassen will – oder wie man teure Eichenschränke von billigen unterscheidet. Mit mehreren Millionen Views ist die Serie «High Class vs. Middle Class Homes» aber seine erfolgreichste.

Schwebende Toiletten und Profi-Geräte

So lässt sich laut @remodelschool bereits anhand der Lichtschalter erkennen, ob du dich in einem Haus der Oberschicht befindest. Ein weiteres Zeichen seien Decken und Wände: Während in normalen Häusern die Decken und Wände Struktur haben, sind die Wände in Luxushäusern mit sogenanntem venezianischen Gips verputzt, das eher für eine Hochglanz-Optik sorgt. Die Decken, so der User, seien in Luxushäusern immer irgendwie speziell und nie einfach glatt.

Ein weiterer Hinweis auf Luxus seien schwebende Toiletten – aber vor allem in den USA: Gerade in Europa sind schwebende WCs oft Standard. In Amerika dagegen sei alles, was irgendwie schwebt, ein deutliches Zeichen für luxuriöses Interiordesign. Nicht nur bei Toiletten, sondern auch bei Sideboards und Waschbecken. Teure Backöfen erkenne man indes daran, dass sie aussehen, als kämen sie aus einer Restaurantküche.