So unterscheiden sich die Drillinge von Rapper Bushido und Anna-Maria Ferchichi

Leonora, Naima und Amaya, die Drillinge von Rapper Bushido (43) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (40), erblickten am Donnerstagmittag das Licht der Welt. Amaya sei mit einer Grösse von 44 cm und einem Gewicht von 1600 Gramm die Kleinste und werde derzeit in einem Wärmebettchen medizinisch versorgt, so Bushido gegenüber der «Bild». Instagram/bush1do Leonora und Naima hingegen würden 2210 und 2220 Gramm wiegen und seien beide 45 Zentimeter gross. «Sie sind eineiig und sehen komplett gleich aus! Ich kaufe jetzt kleine Kettchen, damit ich sie unterscheiden kann», so der 43-Jährige. Instagram/bush1do Auf Instagram postete der Rapper am Samstag eine Liebeserklärung an seine Frau, die an diesem Tag ihren 40. Geburtstag feierte. Er durfte sie und die Babys deshalb für eine Stunde in der Klinik besuchen. Instagram/bush1do

Darum gehts Rapper Bushido (43) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) sind am Donnerstag erneut Eltern geworden.

Gegenüber der «Bild» verrät Bushido nun, wie er die Drillinge auseinanderhalten kann – oder eben nicht.

Auf Instagram hat der Rapper zudem eine ausführliche Liebeserklärung an seine Frau gepostet, die am Samstag ihren 40. Geburtstag feierte.

Auch Sängerin Sarah Connor (41), Anna-Marias Schwester, gratulierte ihr herzlich zum Geburtstag – und zur geglückten Geburt.

Am Donnerstag war es soweit: Anna-Maria Ferchichi (40) hat Leonora, Naima und Amaya zur Welt gebracht. Vater Bushido (43) zeigt sich besonders stolz: «Unsere Mädchen sind so putzig! Es ist unglaublich, sie in Anna-Marias Armen zu sehen», schwärmt er nun gegenüber der «Bild»-Zeitung. Doch wie kann er die Drillinge eigentlich auseinanderhalten?

«Anaya ist die Kleinste. Sie wiegt nur 1600 Gramm und ist 44 Zentimeter gross. Leonora und Naima hingegen wiegen 2210 und 2220 Gramm und sind beide 45 Zentimeter gross», so der mittlerweile siebenfache Vater. Die zwei Grösseren seien derweil kaum auseinanderzuhalten: «Sie sind eineiig und sehen komplett gleich aus! Ich kaufe jetzt kleine Kettchen, damit ich sie unterscheiden kann. Die kleine Amaya ist quasi ein Einzelkind.»

Anaya darf nicht mit nach Hause

Die Kleinste der Drillinge liege derzeit in einem Wärmebettchen. «Dort wird sie medizinisch überwacht und mit Glukose versorgt, damit sie schneller zunimmt», sagt der Rapper. Genau wie die anderen beiden sei sie jedoch wohlauf. «Trotz Kaiserschnitt stillt sie alle Kinder selbst», so Bushido. «Ich ziehe den Hut vor meiner Frau. Sie ist eine absolute Vollblutmama. Es ist die Rolle ihres Lebens, Mama zu sein.»

Und was sagt Anna-Maria selbst? «Ich bin erschöpft, aber unendlich glücklich. Wenn alles klappt, darf ich am Sonntag mit den beiden Grösseren die Klinik verlassen.» Die Kleinste müsste derweil noch ein paar Tage in der Klinik bleiben, um zu Kräften zu kommen.

Bushido postet Liebeserklärung an seine Frau

Als wäre die Geburt ihrer Drillinge nicht schon Aufregung genug gewesen, feierte die Influencerin am Samstag auch noch ihren 40. Geburtstag in der Klinik – und erhielt sogleich eine emotionale Liebeserklärung von ihrem Ehemann. «Ich liebe dich von ganzem Herzen und bewundere dich. In guten, wie in schlechten Zeiten, bin ich für dich da», schrieb Bushido auf Instagram.

Auch Anna-Marias berühmte Schwester, Sängerin Sarah Connor (41), gratulierte ihr zum Geburtstag und schrieb: «Happy Birthday big Mama. Du hast dir selbst schon das schönste Geschenk gemacht.»