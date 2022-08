Streamingstarts August 2022: So unterscheidet sich She-Hulk von ihrem Cousin Hulk

In einer deutschen Serie gibts Jella Haase als Agentin zu sehen.

Tatiana Maslany spielt die Hauptrolle in der neuen Serie um She-Hulk.

«She-Hulk: Attorney at Law»

Eigentlich will die Anwältin Jennifer Walters (Tatiana Maslany) nur ihren Job machen. Das Problem: Ähnlich wie ihr Cousin Bruce Banner alias Hulk kann Jennifer sich seit kurzem in eine über zwei Meter grosse She-Hulk verwandeln und übermenschliche Kräfte entwickeln.

Das wollte Jennifer allerdings nie – sie hätte sich lieber auf ihre Fälle im Gerichtssaal konzentriert. «Was mich an der Rolle gereizt hat, ist, wie menschlich und unheroisch sie ist und wie wenig Interesse sie daran hat, all das zu verfolgen», sagt Tatiana Maslany zum «Guardian».

Keine Wutausbrüche

Tatiana Maslany erklärt sich das so: «Frauen wurde gesellschaftlich beigebracht, ihre Gefühle zu unterdrücken und zu kontrollieren, um zu überleben», erzählt sie in «The Late Show with Stephen Colbert».