LESER-AUFRUF : So unterschiedlich impfen die Kantone – wo hast du dich angemeldet?

Je nach Kanton können bereits 18-Jährige einen Impftermin ergattern. Uns interessiert, wie du damit umgehst: Hast du dich bereits für die Impfung angemeldet?

In den meisten Kantonen ist man jedoch noch dran, die besonders gefährdeten Personen zu impfen. Hast du dich trotzdem bereits in deinem Kanton angemeldet?

Die Impfstrategie der Kantone unterscheidet sich stark. So können sich im Kanton Waadt bereits 18-Jährige für die Impfung anmelden.

Während in vielen Kantonen immer noch die Impfung der älteren Bevölkerung vorangeht, vermeldete der Kanton Waadt am Dienstag, dass man die Covid-Impfung neu für alle Altersgruppen ab 18 Jahre anbietet. Grund dafür seien grosse Mengen an Impfstoff und ein neu eröffnetes Impfzentrum. Und auch im Kanton Thurgau können sich seit einigen Tagen alle impfwilligen Einwohnerinnen und Einwohner impfen lassen, wenn sie dies denn möchten.