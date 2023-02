Soziales Experiment: Reaktionen auf weinende Frauen und Männer

Eine Schauspielerin bricht in einem Laden in Tränen aus und es wird beobachtet, wie Umstehende darauf reagieren.

Eine junge Frau sitzt in einem Bekleidungsgeschäft und weint. «Ich schäme mich so, in der Öffentlichkeit in Tränen auszubrechen, entschuldigen Sie!» Eine andere Kundin setzt sich zu ihr, beruhigt sie: «Das müssen Sie nicht. Sie brauchen nur zu Atem zu kommen. Tief atmen.»