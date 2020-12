Andere Kantone machen nichts. Der Politologe Michael Hermann erklärt, weshalb in der Schweiz mittlerweile so ein Flickenteppich herrscht.

Links-rechts-Graben wurde aufgeweicht

Ein Blick auf die 14-Tage-Inzidenz zeigt, dass die Fallzahlen die unterschiedlichen Massnahmen nicht allein erklären können. Im Kanton Thurgau gab es in den letzten zwei Wochen 587,4 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner. Und der Thurgau hat die Regeln am Montag rigoros verschärft. Im Aargau wurde hingegen nichts getan – obwohl die 14-Tage-Inzidenz mit 621,3 höher ist als im Thurgau.

«Persönlichkeit der Regierenden je länger, je wichtiger»

Nach den neusten Entscheiden der Kantone ist der Links-rechts-Graben laut dem Politologen nicht mehr ganz so klar auszumachen. «Der Kanton Thurgau etwa ist klar bürgerlich dominiert, trotzdem hat er die Massnahmen am Montag verschärft.» Das hängt laut Hermann mit den Persönlichkeiten in der Regierung zusammen: «Je länger die Krise dauert, desto stärker kristallisieren sich die persönlichen Ansichten der Regierenden heraus.»

«Virus orientiert sich nicht an Kantonsgrenzen»

Nach wie vor lasse sich aber feststellen, dass bürgerliche Regierungen eher vor harten Massnahmen wie Geschäftsschliessungen zurückschrecken: «Wirkliche Lockdowns gab es nur in den links dominierten Kantonen im Welschland und in Basel-Stadt.» Eine Ausnahme bilde Graubünden, wo die Sorge um den Wintersport für den Lockdown ausschlaggebend gewesen sei.

Kein Verständnis für diesen «Kantönligeist» hat Lorenz Küng, Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Lugano: «Es ist nicht grundlegend falsch, dass man unterschiedliche Massnahmen ergreift», sagt er. «Wenn in der Romandie die Neuansteckungen stärker ansteigen als in der Deutschschweiz, macht es Sinn, dort die Schrauben mehr anzuziehen.» Aber: «Das Problem ist, dass die Kantone das entscheiden. Das Virus verbreitet sich in bestimmten Regionen stärker oder schwächer, je nach Geografie und Demografie. Aber es orientiert sich bestimmt nicht anhand von Kantonsgrenzen.»