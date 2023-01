So wird Kaffee in anderen Ländern getrunken

Vietnam

In Vietnam und anderen Teilen Südostasiens wird Kaffee mit Eis und süsser, dicker Kondensmilch getrunken – genannt Cà phê sữa đá. Dazu wird ein Metallsieb auf eine Schale oder ein Glas gesetzt, in die oder das dann der gefilterte Kaffee läuft.

Laut dem Marktforschungsinstitut Statista ist Vietnam übrigens der zweitgrösste Kaffee-Exporteur weltweit. In der Schweiz kannst du Cà phê sữa đá beispielsweise in Zürichs vietnamesischen Restaurant Co Chin Chin probieren.

USA

Coffee To Go, Kaffeevariationen mit Vanille-Sirup und Sojamilch oder Frappuccino in grossen Kaffeebechern gehören fest zur US-amerikanischen Kaffeekultur und sind längst auch in der Schweiz erhältlich. In den USA ist der Kaffee etwas grober vermahlen als der in Europa. Zubereitet wird er gerne mit Karamell, Schoggi, Vanille und Nuss-Aromen.