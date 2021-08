Stadtbibliothek Katharinen St. Gallen - So unterstützen Hunde Kinder beim Lesen lernen

1 / 9 Dank Lesehunden können Kinder entspannt das Lesen üben. Therapie Hunde Zentrum Schweiz Lesehunde können auch in Gruppen gebucht werden. Therapie Hunde Zentrum Schweiz Ab September bietet die Stadtbibliothek Katharinen in St. Gallen Lesestunden mit Hunden für Kinder an. 20min/Pascal Eicher

Darum gehts Ab September können in der Stadtbibliothek Katharinen gratis Lesehunde gebucht werden.

Die Kinder können mit speziell ausgebildeten Hunden ohne Wertungsdruck lesen üben.

Das Lesen mit Hunden wirkt motivierend auf Kinder.

Lesen lernen ist ein zentraler Prozess in der Bildung jedes Kindes. Besonders für schwächere Leser und Leserinnen kann es aber eine Qual sein. Deshalb entstand die Idee, Hunde zur Förderung von leseschwachen Kindern einzusetzen – ein Konzept, welches anderswo, beispielsweise in den USA, bereits erfolgreich eingesetzt wird, wie das Regionaljournal am Dienstag berichtete.

Im September kommen die Lesehunde nun auch in der Ostschweiz in den Einsatz: Die Stadtbibliothek Katharinen in St. Gallen bietet an fünf Samstagen von September bis November Einzel- oder Gruppenstunden mit Lesehunden an. Dabei lesen die teilnehmenden Kinder dem Lesehund aus einem Buch vor und dürfen ihn auch streicheln oder sich an ihm anlehnen. Mit Ausnahme des vorlesenden Kindes herrscht Stille im Raum, damit das Kind sich vollständig aufs Vorlesen konzentrieren kann. Die Anwesenheit des Hundes sorgt für eine entspannte und wertungsfreie Atmosphäre.

Souveräne Vierbeiner

Um Lesehund zu werden, braucht es aber auch gewisse Voraussetzungen: «Ein Lesehund muss ein ruhiges, souveränes Wesen haben und geräuschunempfindlich sein», erklärt Fritz Roth vom Therapie Hunde Zentrum Mosnang SG auf Anfrage. Ausserdem würden sowohl der Hund als auch dessen Begleiter und Begleiterin spezifisch auf die Situation des Vorlesens geschult, sagt Roth weiter. Den grössten Vorteil von Lesehunden sieht der Experte in deren anregender Wirkung: «Das Lesen mit Hunden wirkt sich sehr positiv auf die Motivation der Kinder aus. Sie können mithilfe des Hundes die Freude am Lesen finden.»

Lesehunde sind in Übersee bereits etabliert und werden erfolgreich eingesetzt. Dasselbe strebt nun die Stadtbibliothek Katharinen in St. Gallen an. Die Lesestunden sind kostenfrei.

