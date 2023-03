SRG-Umfrage zeigt, wie Bevölkerung über CS-Übernahme denkt

Gerade einmal fünf Prozent der Befragten geben an, «sehr einverstanden» damit zu sein, nur 30 Prozent sind «einverstanden».

Am Sonntag präsentierten Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Bundespräsident Alain Berset zusammen mit Marlene Amstad von der Bankenaufsicht Finma die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS als «beste Lösung». Eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG hat jetzt untersucht, wie die Meinung des Stimmvolks zum umstrittenen Entscheid ausfällt. Welche Gefühle überwiegen? Welche Akteure waren in der Affäre am glaubwürdigsten?