«Traditionell skeptisch» : So urteilt der «Spiegel» über Massnahmengegner in der Schweiz

1 / 6 Das renommierte Magazin «Der Spiegel» widmet sich in einem langen Artikel der derzeitigen Corona-Debatte in der Schweiz. 20min/Michael Scherrer In einem ausführlichen Bericht geht die Schweiz-Korrespondentin Ann-Dorit Boy der Frage nach, weshalb die Impfquote in der Schweiz so tief ist und untersucht den Widerstand gegen die Corona-Massnahmen. REUTERS Die ausgeweitete Zertifikatspflicht habe endgültig zu einer angespannten Lage geführt. 20min/Celia Nogler

Darum gehts Das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtet über die Corona-Debatte in der Schweiz.

Im Land herrsche ein angespanntes Klima. Gegner und Befürworter der Massnahmen würden hart aneinandergeraten.

Das habe unter anderem mit der regierungskritischen Tradition hierzulande zu tun. Im Vergleich zu Deutschland seien die Massnahmen denn auch harmlos gewesen.

Das deutsche Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» nimmt sich der aktuellen Corona-Debatte in der Schweiz an. In einem ausführlichen Bericht geht die Schweiz-Korrespondentin Ann-Dorit Boy der Frage nach, weshalb die Impfquote in der Schweiz tiefer ist als überall sonst in Europa und untersucht den Widerstand gegen die Corona-Massnahmen. Für sie ist klar: Die Fronten haben sich noch einmal verhärtet, nachdem sich die Landesregierung für eine ausgeweitete Zertifikatspflicht entschieden hat.

Freiheitsdrang und hohe Einwanderungsquote führten zu tiefer Impfquote

Über dem Artikel mit dem Titel «Schweizer Regierung legt sich mit Impfverweigerern an» ist ein Bild eines Corona-Mini-Protestes mit sechs Massnahmengegnern vor dem Bundeshaus zu sehen. Als Anschauungsbeispiel für den helvetischen Widerstand gegen die Massnahmen dienen Boy, die aus Genf berichtet, zudem pensionierte Gäste eines örtlichen Kaffees, die ihren Ablehnung gegen das Corona-Zertifikat diese Woche lautstark kundtaten. Der Wirt hätte «ängstlich» nach dem QR-Code fragen müssen, schreibt sie. Die Episode stehe beispielhaft für die Stimmung im Land. Das Land, das sich in einer schweren vierten Welle, die die Spitäler «überrollt habe», befinde, sei «gespalten».

Darauf folgt eine Aufnahme des Status Quo: Auf dem Land seien weniger Menschen als in der Stadt geimpft und besonders viele junge Frauen würden sich nicht impfen lassen. Im Widerstand gegen die Corona-Massnahmen zeige sich ein typisch helvetischer Freiheitsdrang. Das Land stehe seiner Zentralregierung «traditionell skeptisch» gegenüber. Damit ähnelten die Schweizer den Amerikanern. Aber auch die hohe Einwanderungsquote hierzulande hat für den «Spiegel» einen Einfluss auf die Pandemiebekämpfung. Das Blatt greift damit die Diskussionen um Ungeimpfte mit ausländischen Wurzeln auf. Die Infektion von Nati-Captain Granit Xhaka kommt ebenfalls zur Sprache.

SVP habe sich «unsolidarisch» gezeigt – Lobende Worte für Regierung

Auch die «Freiheitstrychler» nehmen eine prominente Rolle im Artikel ein. So erklärt die Autorin ihren deutschen Leserinnen und Leser wie das Schweizerdeutsche Wort ausgesprochen wird (»langes I»). Sie nennt die Gruppe zudem das «Schweizer Pendant» zu den Querdenkerinnen und Querdenkern in Deutschland. Dass diese für eine Mehrheit im Land stehen, glaubt die Boy jedoch nicht.

Ihr emblematisches Kuhglockenläuten dürfte den Stadtbewohnern «exotisch vorkommen», schreibt sie. Dass Bundesrat Ueli Maurer in der vergangenen Woche in einem Hemd der umstrittenen Gruppe posierte, obwohl die SVP in die Regierung eingebunden sei, könne es nur in der Schweiz geben, urteilt sie. Mit der Aktion habe Maurer das Solidaritätsprinzip in der Landesregierung gebrochen und sich gleichzeitig die Unterstützung der Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner gesichert.

Ein Brief, den vergangenen Monat mehrere Polizistinnen und Polizisten unterschrieben hatten, und in dem sie ihre Weigerung kundtaten Corona-Massnahmen nicht befolgen zu wollen, zeige die besorgniserregenden Zustände hierzulande auf. Totalitarismus-Vergleiche von Politikern, wie Roger Köppel, seien «grotesk». Auch das Verhalten des Gesamtbundesrates in der Pandemie kommentiert Boy.

Die Regierung agiere «zurückhaltend», was typisch sei. Sie habe unter dem Motto «so wenig wie möglich, so kurz wie möglich» einen «Lockdown light» eingeführt. Dass die erste Abstimmung zum Covid-Gesetz mit 60 Prozent Ja-Stimmen angenommen wurde, sei denn auch Ausdruck der Zustimmung der Bevölkerung für diesen Kurs gewesen. Wie es jetzt allerdings beim zweiten Mal rauskommt, sei angesichts der angespannten Lage ungewiss.