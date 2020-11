Emotionale Worte : So verabschieden sich Maradonas Kinder

Die ältere Tochter und der Sohn von Diego Maradona nehmen auf Instagram Abschied von ihrem verstorbenen Vater. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben ohne dich sein wird», schreibt Dalma.

Schweigeminute für die Clublegende: Napoli gedenkt Diego Maradona. Video: @UCLonCBSSports via Twitter

Darum gehts Diego Maradona hinterlässt drei Kinder.

Seine älteste Tochter Dalma veröffentlicht emotionale Worte auf Instagram.

«Ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben und verteidigen», schreibt sie.

Das Bild zeigt ein kleines Mädchen in einem gelben Kleid, das dem Vater an den Stutzen herumzupft. Der Papa sitzt in Trainingskleidung auf einem Fussball und schaut dem Kind liebevoll zu. Es ist Diego Maradona mit seiner Tochter Dalma. Die heute 33-Jährige ist die älteste Tochter der argentinischen Fussballlegende. Nun hat sie sich am Tag nach der Beisetzung in einem emotionalen Instagram-Post vom Vater verabschiedet.

«Ich hatte immer grosse Angst vor meinem Tod, aber nicht heute. Weil ich weiss, dass dies der Moment sein wird, in dem ich dich sehen und dich wieder umarmen werde», schreibt sie. «Ich vermisse dich jetzt schon!» Aus ihren Worten spricht grosse Trauer. «Ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben und verteidigen, weil ich dir für unser gemeinsames Leben danke. Ich bin zerstört, aber ich werde durchkommen! Warte dort auf mich». Dalma blickt auch in die Zukunft, sie will die Erinnerungen an ihren Vater weiterleben lassen: «Wenn deine Enkelin dich per Videogespräch anrufen will wie bisher, werde ich innerlich sterben, aber keine Sorge: Ich werde ihr sagen, genau wer du warst, wer du bist und wer du immer sein wirst! Ich kann mir nicht vorstellen, wie mein Leben ohne dich sein wird.»

Am Ende des Beitrags verweist sie in ergreifenden Worten auf das Foto. «Ich bringe dir Gänseblümchen, um deine Spielersocken zu dekorieren, und bitte sieh mich noch einmal mit der Liebe an, die du auf dem Foto siehst! Ich liebe dich für immer!»

«Nummer 10 meines Herzens»

Auch Dalmas Halbbruder, Diego Junior, hat sich via Instagram an die Öffentlichkeit gewandt. «Ich war so glücklich mit dir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie unbesiegbar ich mich fühlte, wenn du neben mir warst», beginnt der 34-Jährige. «Wie sehr werde ich es vermissen, gemeinsam ein Spiel unseres geliebten Napolis zu schauen. Und meine Kinder? Was werden sie ohne einen liebevollen Grossvater machen?» Er schreibt weiter: «Papa, Nummer 10 meines Herzens, du wirst nie sterben weill ich dich bis zu meinem letzten Atemzug lieben werde.»

Diego Maradona hinterlässt drei Kinder. Mit seiner Ex-Frau Claudia Villafane hat er zwei Töchter, Dalma und Gianinna. Diego Junior ist Maradonas aussereheliches Kind.