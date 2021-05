Keine Live-Spiele mehr - So verabschiedet sich das SRF von der Champions League

Die Free-TV-Spiele der Königsklasse werden ab der kommenden Saison bei 3+ und TV24 gezeigt. Allerdings weniger als zuvor. In der Champions League sind es sechs Gruppenspiele sowie der Final. Derweil konnte SRF diese Saison pro Spieltag stets eine Champions-League-Partie live zeigen – auch noch in der K.o.-Phase. Wer also ab der kommenden Saison die meisten Spiele verfolgen will, kann dies mit einem Abo bei Blue Sport tun.