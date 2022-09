Emotionale Gedenkfeier: So verabschiedete sich Lauterbrunnen vom getöteten Martin Stäger 

Am 17. August wurde Martin Stäger tot in Lauterbrunnen aufgefunden. Die Polizei verhaftete seine Frau kurze Zeit später. Sie ist geständig.

Mit einer emotionalen Gedenkfeier hat sich Lauterbrunnen von seinem getöteten Gemeindepräsidenten Martin Stäger verabschiedet. Mehrere Hundert Personen versammelten sich am Mittwoch um zwölf Uhr in der Kirche. «Grosse Trauer und Bestürztheit liegt auf unserem Tal», sagte der Pfarrer zu Beginn der Messe. «Kein Stein liegt mehr auf dem anderen. Es macht uns traurig, weil so viele offene Fragen stehen bleiben.» Der Pfarrer zitierte die Polizeimeldungen zum Tod von Stäger – und liess auch nicht unerwähnt, dass dessen Frau H.K.* die Tat mittlerweile gestanden hat.

«Wo bleibt Martin denn nur?»

Jimmy und Martin Stäger seien ein tolles Team gewesen, erzählte Gemeindeschreiber Anton Graf. Und er kam darauf zu sprechen, wie man am 17. August, dem Tag, an dem Stäger getötet wurde, vergebens an der Sitzung auf ihn gewartet habe. «Wo bleibt Martin denn nur?», habe man sich gewundert. Denn der Gemeindepräsident sei in acht Jahren zwar gelegentlich spät dran gewesen, aber er habe noch nie eine Sitzung verpasst.