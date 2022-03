Preise, Jobs, Tourismus - So verändert der Ukraine-Krieg die Schweizer Wirtschaft

Preise

Auch die Transportkosten steigen, sagt BAK-Chefökonom Martin Eichler. «Die Ananas, die mit dem Flieger in die Schweiz kommt, wird nun deutlich mehr kosten», so Eichler. Fehlendes Düngemittel verteuert zusätzlich viele Lebensmittel. Eichler prognostiziert für 2022 etwa zwei Prozent höhere Preise, was über der Seco-Prognose liegt (siehe Box).

Wirtschaft

Exportverbote haben geringe Auswirkungen für Schweizer Firmen. «Nur rund ein Prozent aller Schweizer Güterexporte gehen nach Russland und 0,2 Prozent in die Ukraine. Mehr als die Hälfte davon sind dabei noch Pharmagüter, die bisher nicht von Sanktionen betroffen sind», sagt BAK-Chefökonom Eichler. Schweizer Banken drohen aber Mindereinnahmen, wenn grosse russische Anleger ausfallen, so Ökonomin Janssen.

Stellenmarkt

Zehntausende Flüchtlinge könnten laut Bundesrat in die Schweiz kommen und dank einer neuen Regel sofort arbeiten. Auch Menschen aus Russland flüchten. In beiden Ländern gibt es gut ausgebildete Arbeitskräfte in Informatik und Naturwissenschaften, sagt BAK-Chefökonom Eichler. «Das ist eine Chance für die Schweiz», so Eichler.