Maskenpflicht im ÖV

So verändert die Maske unser Leben

Ob im Zug oder Bus: Ab Montag tragen im ÖV alle Maske. Was bedeutet das für unseren neuen Alltag? Eine Übersicht mit Tipps und Tricks.

Stimmung

Mode

Lachen

Das Lächeln soll in der Maske nicht untergehen. Susanne Zumbühl empfiehlt deshalb, etwas mehr Muskelarbeit zu leisten. «Damit das Lächeln in den Augen ablesbar ist, muss man unter der Maske die Mundwinkel richtig hochziehen oder zumindest einen lächelnden Ton von sich geben.»

Wer im Zug oder Bus einen lockeren oder humorvollen Spruch fallen lässt, soll auf die Hände zurückgreifen. «Vielleicht sind die Leute so kreativ und entwickeln in der nächsten Zeit ein Handzeichen, das Ironie signalisiert», sagt Zumbühl. Ein Augenzwinkern hält die Knigge-Expertin für ungeeignet. «Dass jemand mit den Augen zwinkert, sehen andere nur bedingt.»