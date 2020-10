Wohneigentum

Eigenheime sind derzeit besonders rar

Der Traum vom eigenen Hüsli rückt für viele weiter in die Ferne: «Wohneigentum zu finden, ist derzeit noch schwieriger als in den vergangenen Jahren», sagt Robert Weinert, Mitautor des am Donnerstag erschienenen Immo-Monitoring 2021 von Wüest Partner. Derzeit gibt es dreimal so viele Interessenten, wie Einfamilienhäuser pro Quartal auf dem Markt inseriert werden.

Grund dafür seien vor allem die weiter steigende Nachfrage und die rückläufige Neubautätigkeit. Dass derzeit vor allem Wohneigentum gefragt ist, hat mit der Pandemie zu tun: So bieten solche Objekte im Schnitt mehr Geräumigkeit als Mietobjekte, was vielen Interessenten im Zusammenhang mit Homeoffice derzeit besonders wichtig ist. Dazu kommt, dass gerade bei Einfamilienhäusern privater Platz im Freien dazugehört – wer nach draussen will, muss sich also nicht in den öffentlichen Raum begeben.