Das amerikanische Volk hat entschieden: Donald Trump ist abgewählt. Seinem demokratischen Gegner Joe Biden hat der Republikaner bislang noch nicht gratuliert. In den letzten Woche forderte der 74-Jährige wiederholt, die Stimmen sollten nicht mehr gezählt werden («Stop the count!») und drohte Staaten, in denen er weniger Stimmen hatte als Biden, mit rechtlichen Schritten und einer Neuauszählung. Am Samstag um zirka 10.30 Uhr (Eastern Time Zone) stand das Ergebnis endlich fest.