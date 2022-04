So verbringen Schweizer Promis die Ostertage 2022

1 / 10 Freut sich auf die Eiersuche: der Basler Tiktoker und Influencer Aditotoro (22). 20min/Salvator Iuliano «Ich verbringe die Ostertage mit viel Familie, vielen Eiern und wenig Alkohol», so Adrian Vogt zu 20 Minuten. Privat Marius Bear (28), der im Mai für die Schweiz am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, verbringt die Ostertage weit weg von der Familie – an einem ESC-Vorevent in Madrid. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Eier färben, Osternester suchen oder mit der Familie brunchen: Das Spektrum von Oster-Traditionen reicht weit.

Doch wie verbringen die Schweizer Promis die Feiertage und welche Traditionen gibt es bei ihnen zu Hause?

Wir haben unter anderem bei Influencer Aditotoro (22), ESC-Teilnehmer Marius Bear (28) und Model Dominique Rinderknecht (32) nachgefragt.

Aditotoro

«Ich verbringe die Ostertage mit viel Familie, vielen Eiern und wenig Alkohol», sagt der Influencer Adrian Vogt alias Aditotoro zu 20 Minuten. «Ostern ist das Fest, an dem irgendwie nie Alkohol getrunken wird», erklärt er. Stattdessen verbringe der 22-Jährige den Ostersonntag auf Eiersuche. «Das habe ich schon als Kind immer gemacht, aber es war manchmal echt schwierig, die Eier zu finden», scherzt der Social-Media-Star.

Marius Bear

Marius Bear (28) wird im Mai für die Schweiz am Eurovision Song Contest antreten – und verbringt die Ostertage mit finalen Vorbereitungen. «Ich bin am Donnerstag nach Madrid geflogen. Dort findet ein Vorevent statt, an dem ich meinen ESC-Song erstmals performen und die ganzen Leute kennenlernen werde», sagt der Sänger voller Vorfreude. «Zudem bin ich im Moment meine Tanzbewegungen für die grosse Show am Üben.» Etwas Osterstimmung dürfe aber dennoch nicht fehlen: «Am Montag bin ich zurück in der Schweiz und es gibt eine familiäre Ostergrillade bei meinem Götti am Bodensee.»

Dominique Rinderknecht

Das Schweizer Model verbringt die Ostertage in ihrer «zweiten Heimat»: «Ich bin gerade in Kapstadt», sagt die 32-Jährige, die mit dem südafrikanischen Piloten und Musiker Drew Gage verlobt ist. Dabei sei das Paar nicht zu zweit: «Meine Mutter Helen ist hier zu Besuch. Ich geniesse die Zeit mit ihr extrem.»

Auch Ostertraditionen dürfen bei der Ex-Miss-Schweiz nicht fehlen: «Osternester zu suchen, war immer ein riesen Ding bei uns. Wir machen das auch heute noch, unter Erwachsenen! Dazu gibt es jeweils einen ausgiebigen Familien-Brunch.» Religiös sei das Model nicht. «Demnach ist Ostern für mich weniger ein religiöses Fest als eine Chance, mit der ganzen Familie zusammenzukommen. Im Alltag ist es nicht einfach, die ganze Familie an einen Tisch zu kriegen. Hierfür schätze ich solche Feiertage», sagt die 32-Jährige.

Alexandra Maurer

Auch Alexandra Maurer ist derzeit nicht in der Schweiz. «Ich verbringe die Ostertage mit meiner Tochter, meinem Mann und dessen Familie in Dublin», so die Fernseh- und Radiomoderatorin. Für sie sei Ostern ein Fest der Liebe – «wie Weihnachten, nur mit weniger Geschenken», scherzt die 40-Jährige mit jamaikanischen Wurzeln.

Eine Tradition, die Alexandra durch ihren irischen Mann Greg Sadlier kennengelernt hat, dürfe an Ostern nicht fehlen: das «Easter Hunting». «Dabei versteckt man Ostereier im Park oder Garten, die Kinder sammeln sie ein und später isst man sie gemeinsam zu Hause», erklärt die Moderatorin. Zudem würde sie zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter Amélie Eier auspusten und bemalen, und sie dann an den Osterbaum hängen. Das Haus dekoriere sie mit grünem Kunstgras. «Diese Traditionen habe ich als Kind mit meinen Grosseltern kennengelernt, nun möchte ich sie an meine Tochter weitergeben.»

Lucas Fischer

«Am Karfreitag habe ich mich mit meinen Freunden zum Fischessen verabredet, am Ostersonntag gibt es bei uns einen Familienbrunch mit englischem Frühstück», sagt Lucas Fischer (31). Was dabei nicht fehlen darf: «Wir tütschen jedes Jahr Ostereier, aber ich verliere immer!», lacht der Musiker.

Als Kind habe er die Ostertage jeweils bei seinen Grosseltern am Sarnersee verbracht. «Dort haben wir gefischt und Osternester gesucht, die manchmal kilometerweit in der ganzen Seeregion verstreut waren. Wir mussten echt stundenlang danach suchen. Das sind wunderschöne Kindheitserinnerungen.»

Saviour Anosike

Auch der ehemalige «Switzerland’s next Topmodel»-Gewinner verbringt Ostern mit seinen Liebsten: «Wir sind eine kleine Familie und verbringen die freien Tage alle beisammen, um zu essen und den Tag zu geniessen.» Der Bieler werde mit seinen Neffen und Nichten Osternester suchen – eine langjährige Familientradition. «Ostern fand ich schon als Kind immer sehr schön – inklusive Briefe an den Osterhasen zu schreiben.»

Ein Ostererlebnis habe den 21-Jährigen als Kind besonders geprägt: «Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, an dem ich alle Briefe bei meiner Mutter gefunden und realisiert habe, dass es den Osterhasen gar nicht gibt.» Dennoch könne er das Fest heute geniessen: «Was ich am meisten liebe ist, dass ich diesen Tag mit meiner ganzen Familie verbringen kann.»

