vor 1h

Luca und Christina

So verbringen sie ihr erstes Wochenende als offizielles Paar

Seit Donnerstagabend zeigen sich Luca Hänni und Christina Luft öffentlich als Paar. Wir fassen zusammen, was die beiden in den ersten Tagen nach den Beziehungs-News gemacht haben.

von Angela Hess

Auf Instagram teilen Christina Luft (30) und Luca Hänni (25) seit der Bekanntgabe ihrer Beziehung fleissig Einblicke in ihren Pärli-Alltag. Instagram/Invideo/20 Minuten

Darum gehts Am Donnerstag machten Luca Hänni und Christina Luft ihre Beziehung öffentlich.

Erstmals liessen die beiden nun ihre Fans am Pärli-Alltag teilhaben.

Am Wochenende wurde gewandert, Wände gestrichen und «Mario Kart» gespielt.

«Ich möchte mich bei euch bedanken. Wir sind mega happy und etwas überwältigt», schreibt Luca Hänni am Samstag auf Instagram. Knapp zwei Tage zuvor hatte der Berner ESC-Star seine Beziehung mit Profitänzerin Christina Luft öffentlich gemacht. Die 30-Jährige hat Luca in der RTL-Show «Let’s Dance» kennengelernt, wo die beiden im Frühling als Tanzpaar übers Parkett schwebten und am Ende den dritten Platz belegten.

Sie seien etwas aufgeregt gewesen, die Neuigkeit mit der Öffentlichkeit zu teilen, so Luca in seinem Post weiter. Nun geniessen es die beiden, dass sie sich nicht mehr verstecken müssen – denn während rund acht Wochen hielten Luca und Christina ihre frische Beziehung zuvor geheim.

Das erste Wochenende als offizielles Paar genossen sie deshalb offenbar in vollen Zügen. Wir zeigen (oben im Video), was Luca und Christina in den letzten Tagen alles unternommen haben.

Gemeinsam Wände streichen

Am Freitag gingen Luca und Christina gemeinsam ein Heimwerker-Projekt an: Die Wände im Gästezimmer des 25-Jährigen wurden gestrichen. Mit Farbroller und Maleranzug ausgestattet machte sich das Paar ans Werk. Am Sonntag teilt Luca ein Foto vom fertig gestrichenen und eingerichteten Zimmer in seiner Insta-Story und zeigte sich sichtlich zufrieden: «Super geworden!»

Wandern am Oeschinensee

Nach der Arbeit kommt das Vergnügen: Am Samstag genossen Luca und Christina das gute Wetter bei einer Wanderung am Oeschinensee bei Kandersteg. Begleitet wurden sie auf ihrem Ausflug vom Profitänzer-Paar Andrzej Cibis (33) und Victoria Kleinfelder. Am Mittag wurde grilliert, später wagten sich die vier ins kühle Nass des Bergsees.

«Mario Kart» mit Freunden

Andrzej und Victoria übernachteten im frisch gestrichenen Gästezimmer bei Luca zu Hause. Doch nicht, bevor die zwei Paare den Abend gebührend ausklingen liessen – mit einer Runde «Mario Kart». Es scheint jedoch, als ob Luca noch ein bisschen trainieren muss: «Let’s Dance»-Tänzer Andrzej verdrängte ihn auf den zweiten Platz. Auch alles Anfeuern von Christina nützte schlussendlich nichts.