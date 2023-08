Beyoncés Security Guard James Plaza lässt Fans ausrasten

1 / 4 Das Tiktok, aus dem dieser Screenshot stammt, ging auf Twitter viral. Beyoncé hatte das Publikum als Teil des Liedes dazu aufgefordert, leise zu sein. Das scheint gut geklappt zu haben, denn Security-Mann James grinst verschmitzt in die Kamera. Screenshot: TikTok/amanda_paigeee Beyoncés Fans schmelzen dahin. Als James’ Instagram-Profil unter dem Tweet gepostet wird, schnellt seine Followerzahl von knapp 1000 auf mittlerweile über 20’000 hoch. AFP Bislang ist James’ Konto auf Instagram auf privat gestellt. Was er mit der neuen Reichweite anstellen wird, wird sich zeigen. Screenshot Youtube @Plazajames1980

Beyoncé (41) mag zwar Hunderttausende von Fans auf ihrer Renaissance-Tour begeistern, aber momentan ist es ihr Security Guard, der für viel Gesprächsstoff sorgt. Das kam so:

Die Sängerin performte am Montag in Washington (USA) ihren Song «Energy». Zu einem Zeitpunkt stoppt das Lied und Beyoncé gibt ihrem Publikum ein Zeichen, ganz still zu sein. Ein Fan filmt die Szene und hält die Kamera direkt auf den Security Guard James Plaza, der aufgrund der Stille anerkennend grinst.

Das Video landete auf Twitter, wo nicht Beyoncé wie erwartet das Gesprächsthema wurde, sondern James Plaza. So wird, sowohl von Frauen, als auch von Männern, rege kommentiert: «OMG er ist wunderschön», «ich hätte mir in die Hose gepisst, wenn er vor mir gestanden hätte – er ist so verdammt ablenkend» und: «Er ist *Flammen-Emoji*». Jemand anderes schreibt: «Ich hoffe, jemand findet den Security Guard» – sein Wunsch dürfte erfüllt worden sein.

Findige Fans fanden den Aufpasser nämlich auf Instagram und so schnellte seine Followerzahl von zunächst rund 1000 auf über 23’000 hoch. Unter seinen mehrheitlich Oben-ohne-Bildern kommentieren sie: «Danke, dass du auf unsere Königin aufpasst» und «Alle, mich eingeschlossen, drehen auf Twitter deinetwegen durch.»

Wer ist der «heisse Typ»?

Der Bodybuilder hat laut seiner Instagram-Bio mehrere Wettkämpfe gewonnen und bei vielen anderen Silber geholt. Seine Bodybuilder-Tätigkeit muss nun für ein Jahr ruhen, schreibt er in einem Post unter einem Spiegel-Selfie oben ohne. «Ich würde gerne an Wettkämpfen teilnehmen, da ich aber für das ganze Jahr arbeiten werde, muss diese Erscheinung vorerst so bleiben.»

Gemäss den Angaben auf seinem Instagram-Profil trainiert er aber auch während der Tour fleissig weiter. Bisher haben sich weder er noch Beyoncé zu seiner neuen Bekanntheit geäussert – es bleibt also spannend.