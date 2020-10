Die verlockenden Worte «free to play» hat wohl so manchen Spieler zu «Fortnite» gezogen. Obwohl der beliebte Battle-Royale-Teil des Games komplett kostenlos gespielt werden kann, gibt es sogenannte «Mikrotransaktionen» im Spiel. So ganz «mikro» sind diese Verkäufe allerdings nicht, denn es werden Pakete für bis zu 75 Franken angeboten. Die darin enthaltenen 13’500 vBucks – so heisst die Spielwährung – können schnell wieder weg sein, da man für manche Outfits rund 2000 dieser vBucks zahlt.