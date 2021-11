Rabattschlacht – So verfällst du am Black Friday nicht einem Kaufrausch

Achtung beim Online-Shopping

•Nimm dich in Acht vor Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein. «Sind die Angebote auch am Black Friday oder am Cyber Monday noch viel zu günstig, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen sogenannten Fake-Shop», so Michael Littger von Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) zur Deutschen Presseagentur DPA.



•Traue Angeboten nicht, die keine gängigen Zahlungsmittel zulassen. «Falls man weder mit der Kredit- oder Debitkarte noch über andere vertrauenswürdige Zahlungsweisen, wie zum Beispiel Kauf auf Rechnung bezahlen kann, dann ist das ein klares Warnsignal» , so Alexander Weber von der mobilen Bank N26.



•Werde hellhörig bei PIN- und TAN-Nummern. Bei der Bezahlung per Bankeinzug und Lastschrift sollte man wissen, dass seriöse Online-Shops nie nach der PIN- oder TAN-Nummer fragen werden und sie auch niemals per E-Mail dazu auffordern werden, Bankdaten erneut einzugeben.