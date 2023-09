Suizidprävention: So verhältst du dich richtig im Umgang mit Suizidalen

1 / 3 Suizidprävention ist ein bedeutsames Thema in der Schweiz. 20min/Marco Zangger Am 10. September findet der Welttag der Suizidprävention statt. 20min/ Michael Scherrer Falls du Suizidgedanken hast, wird es dir helfen, über deine Probleme zu sprechen. Die Dargebotene Hand bietet dir unter der Nummer «143» Tag und Nacht einen Gesprächspartner. Screenshot/Dargebotene Hand

Darum gehts Am 10. September ist Welttag der Suizidprävention.

Das Amt für Gesundheit im Kanton Appenzell Ausserrhoden organisiert zu diesem Anlass eine Sensibilisierungsaktion.

Die Suizidzahlen in der Schweiz steigen derzeit überproportional.

Laut dem Schweizer Verband «Tel 143 - Die Dargebotene Hand» ist das Wichtigste in suizidalen Phasen, über seine Probleme zu sprechen.

Sensibilisierungsaktion zur Suizidprävention

Am kommenden Sonntag ist Welttag der Suizidprävention. Ein wichtiges Thema, denn in der Schweiz sterben jeden Tag zwei bis drei Personen durch Suizide. 2017 waren es insgesamt 1043 Menschen. Damit fordern Suizide in der Schweiz, laut den Zahlen des Bundesamtes für Statistik, rund vier Mal mehr Todesopfer als Strassenunfälle. Erschwerend kommt dazu, dass gemäss Bundesamt für Gesundheit nochmals 10- bis 15-mal mehr Menschen versuchen, Suizid zu begehen oder eine suizidale Krise durchleben.

Diverse Ämter, Vereine und Anlaufstellen nutzen den Welttag, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. So auch das Amt für Gesundheit im Kanton Appenzell Ausserrhoden. In Herisau wird am Sonntag eine Aktion zur Suizidprävention, die die Menschen auf das Thema sensibilisieren soll, geplant. Sie findet von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr am Bahnhof statt. «Die Mitarbeitenden wollen mittels Blumensamenkarten die Bevölkerung anregen, bei suizidalen Gedanken frühzeitig Hilfe zu suchen», schreibt das Amt in einer Medienmitteilung.

Zahlen steigen an

Für Sabine Basler, Geschäftsführerin des Schweizer Verbands «Tel 143 - Die Dargebotene Hand» ist die Thematik sehr wichtig: «Bei uns steigt Jahr für Jahr die Zahl der Gespräche zum Thema Suizid.» Die Häufigkeit nehme seit 2019, im Verhältnis zu anderen Themen, deutlich zu. «Für uns ist die derzeitige Situation besorgniserregend», so Basler.

Doch woher kommt der Anstieg? Das lasse sich laut Basler nicht so einfach beantworten. «Die Erfahrung zeigt, dass nach Krisen grössere Wellen an Suiziden auftreten.» Empirisch belegt sei dies noch nicht, aber es gebe Hinweise darauf, dass die Zahlen beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg zugenommen haben.

So reagierst du richtig auf suizidale Menschen

Laut Basler verhält sich jede Person, die sich in einer suizidalen Phase befindet, anders. Aussenstehende sollten aber unter anderem dann hellhörig werden, wenn betroffene Personen sich von Freunden und gewohnten Aktivitäten zurückziehen, sich mit dem Thema Tod und Sterben befassen, grosse Hoffnungslosigkeit oder Selbstkritik äussern, oder lieb gewordene Gegenstände verschenken. «Wenn man einen Verdacht hat, sollte man die Person unbedingt darauf ansprechen», erklärt Basler. Denn in solchen Lebensphasen sei Reden das Wichtigste – am besten mit einer Vertrauensperson. Dadurch kann der Tunnelblick, in dem suizidale Menschen oft stecken, gelöst werden und neue Handlungsmöglichkeiten können aufgezeigt werden.

In einem zweiten Schritt sollte man als Aussenstehender betroffene Personen, wenn möglich, immer dazu motivieren, eine Fachperson aufzusuchen. «Hilfe kann man sich nicht nur holen, wenn man sich das Bein gebrochen hat», betont Basler. Die Dargebotene Hand ist unter der Telefonnummer 143 Tag und Nacht erreichbar, und bietet Menschen in Krisen ihr offenes Ohr an.

Weitere Informationen zur Suizidprävention findest du hier.

