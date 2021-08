Beverinrudel - So verhält man sich bei einer Begegnung mit Wölfen richtig

Wanderer sind in Graubünden mit mehreren Wölfen in Kontakt gekommen.

«Wölfe zeigen kein Verteidigungsverhalten»

Adrian Arquint , Vorsteher des Amtes für Jagd und Fischerei in Graubünden, geht davon aus, dass es zur der Begegnung kam, als das Rudel gerade in ein anderes Gebiet zügelte. Doch man treffe nicht nur in Übergangsphasen auf die Tiere: «Die Wolfspopulation nimmt stark zu», so Arquint . Daher sei die Wahrscheinlichkeit derzeit erhöht, einem Wolf zu begegnen. Zudem sei es kein normales Verhalten, wenn sich die Tiere Menschen gegenüber so zutraulich zeigen, erklärt Arquint : «In der Regel sind Wölfe dem Menschen gegenüber scheu und verschwinden sofort, wenn sie Personen bemerken.» Das sei bei diesem Rudel anders.