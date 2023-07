Regeln auf dem Wasser: So verhinderst du beim Böötlen eine Busse

Was muss ich beim Böötlen beachten?

Egal, ob du mit einem Gummiboot , einer Badeinsel oder in einem Schwimmreifen den Fluss hinuntertreibst, musst du stets im Stande sein, dein Gefährt manövrieren zu können. «Wir kontrollieren die Manövrierfähigkeit. Nicht nur im Schlauchboot, sondern auch auf einer Badeinsel müssen Paddel mitgeführt werden», sagt Simon Ott von der Schaffhauser Wasserpolizei. Aus diesem Grund darfst du - wenn du in einer Gruppe unterwegs bist - die Böötli nicht zusammenbinden. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) weist zudem darauf hin, dass weder Kinder noch Erwachsene ans Boot festgebunden werden dürfen. Kentert das Boot, werden Kinder, die am Boot befestigt sind, unter Wasser gezogen.

Muss ich eine Schwimmweste tragen?

Die Binnenschifffahrtsverordnung schreibt zwar keine Tragepflicht für Schlauch-, Paddel- oder Ruderboote vor, du musst aber ein Rettungsmittel, also eine Schwimmweste oder einen Rettungsring mitführen. Dies gilt für jede Person an Bord. Hast du kein Rettungsmittel dabei, kannst du gebüsst werden. Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) rät allerdings allen, auch geübten Schwimmern, von Anfang an eine Schwimmweste zu tragen. Bei einem Sturz aus dem Boot wirst du so, auch wenn du bewusstlos bist oder Krampferscheinungen hast, an der Wasseroberfläche gehalten, sodass deine Atemwege frei bleiben.