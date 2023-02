Experte erklärt: Das sind die Gründe, wieso sich solche stinkenden Fettmassen bilden

Stadt untersucht den Vorfall

So könnte es etwa sein, dass das Problem bei einem Fettabscheider liegt. Mit einer solchen Vorrichtung wird Wasser von Fett und Ölen getrennt, damit diese nicht in die Kanalisation gelangen und dort Leitungen verstopfen. Man werde sehen, was die Untersuchung ergeben wird. Ob man herausfinden wird, durch wen dies verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. Möglich ist laut Wicki auch, dass verschiedene Gastrobetriebe im Bahnhof dazu beigetragen haben. Doch nicht nur Gastrobetriebe müssen schauen, dass sie Öl korrekt entsorgen. Auch in Privathaushalten sollte man wegen möglicher Ablagerungen Speiseöl nicht in den Abfluss kippen.