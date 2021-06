Kleider, Möbel oder Velos online verkaufen – unsere Tipps

Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Ricardo. Uns liegt nachhaltiger Konsum am Herzen. Daher schenken wir dir exklusiv einen Ricardo Gold Boost. Verkaufe gebrauchte Kleider, Elektronik oder Möbel und verleihe ihnen ein zweites Leben.

Diese Faktoren entscheiden über den Verkaufserfolg

Als Erstes ist es wichtig, dass du deinen Verkaufsgegenstand in der richtigen Kategorie unterbringst, damit ihn die Käuferin oder der Käufer auch dort findet, wo er oder sie ihn intuitiv sucht. «Sehr wichtig ist ein aussagekräftiger Titel mit Markennamen, Grösse, Material und Farbe», weiss Mojca Fuks von Ricardo. Also ist es ratsam, beispielsweise ein Sommerkleid nicht nur als «Kleid», sondern als «rotes Seidenkleid, Grösse 38, der Marke XY» anzuschreiben.

Natürlich möchtest du dein Stück am liebsten mit Profit verkaufen. Beim Preis gilt: Wähle einen Preis, der realistisch ist. «Ganz Mutige wählen Auktionen ab einem Franken, die oft teurer verkauft werden als Artikel mit hohem Startpreis», so die Expertin. Auch klare Lieferkonditionen sind ein Muss: «Wenn beispielsweise neben dem Postversand auch eine persönliche Abholung möglich ist, sollte das unbedingt erwähnt werden.»

Kleidungsstücke erfolgreich verkaufen

Du solltest darauf achten, dass du dein Piece so ästhetisch wie möglich präsentierst. Wichtig ist aber, dass du dabei ehrlich bleibst. «Ein Käufer oder eine Käuferin sollte alle Vor- und Nachteile des Produkts kennen. Dafür sollte man so viele aussagekräftige Bilder wie möglich machen», so unsere Expertin. Achte ausserdem darauf, dass du Details wie Etikette, Kragen, Knöpfe und das Innenleben zeigst. «Allfällige Mängel oder Flecken sollten unbedingt transparent und genau gezeigt werden» so Mojca Fuks. «Damit erspart man sich Ärger und Diskussionen.»