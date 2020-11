Dänischer Ex-Premier zu Trump : «Ein kleiner Tipp… so verlässt man das Amt in Würde»

Trotz des noch offenen Rennens zwischen Joe Biden und Donald Trump haben einige Politiker ihren Sieger längst ausgemacht.

1 / 6 Der ehemalige dänische Premierminister Lars Løkke Rasmussen gibt Donald Trump einen Ratschlag: «So verlässt man den Posten mit Würde, wenn man die Wahlen verloren hat.» Twitter Am Samstag, 7.11., gratulierte der Däne Joe Biden ganz direkt. Matteo Salvini von der rechten Oppositionspartei Lega : « Ein grosser Sieg Bidens war in allen Zeitungen angekündigt , und wie immer lagen sie daneben .» Die Wahl sei eine « grossartige Demonstration demokratischer Beteiligung » . Seit das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden knapp geworden ist, äussert sich Salvini auf Twitter nicht mehr zu den US-Wahlen.

Darum gehts Wegen des unklaren Wahlausgangs bei der US-Präsidentschaftswahl muss sich die Welt in Geduld üben.

Einige Politiker können es sich dennoch nicht verkneifen, bereits Sieger und Verlierer auszumachen.

So gibt der ehemalige dänische Premierminister Lars Løkke Rasmussen Donald Trump gestern auf Twitter einen Ratschlag: «So verlässt man den Posten mit Würde, wenn man die Wahlen verloren hat.» Er bedankt sich beim US-Präsidenten für «vier Jahre ehrliche Gespräche, lassen Sie uns in Kontakt bleiben».

Mittlerweile scheint er sich noch sicherer geworden: Rasmussen gratuliert Joe Biden auf Twitter ganz direkt.

In Italien feierte Matteo Salvini, Chef der rechten Oppositionspartei Lega , Trumps kurzzeitig klaren Vorsprung am Mittwoch auf Twitter noch euphorisch: « Ein grosser Sieg Bidens war in allen Zeitungen angekündigt , und wie immer lagen sie daneben .» Die Wahl sei eine « grossartige Demonstration demokratischer Beteiligung » . Seit das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden aber knapp geworden ist, äussert sich Salvini auf Twitter nicht mehr zu den US-Wahlen.

Janša: «Verzögerungen und Fakten-Verweigerung» durch Medien

Der rechte Premierminister von Slowenien, Janez Janša , gratulierte Trump auf Twitter bereits früh zum Sieg, während er gleichzeitig die « Mainstream-Medien » kritisierte, die « Verzögerungen und Fakten-Verweigerung » betreiben würden. « Es ist klar, dass das amerikanische Volk Trump und Pence für weitere vier Jahre gewählt hat .» Die amerikanische First Lady Melania Trump ist gebürtige Slowenin.

Gestern tweetete Premierminister Janša: « Wir dachten, so etwas sei in den USA nicht möglich. Unglaublich. » Dazu stellte er einen Fox-News-Beitrag, in dem es um die Wahrung der Wahl i ntegrität ging. Ein User antwortete dem Premier postwendend und fragte, ob es ihm wohl möglich sei, die Realität anzuerkennen.

Obgleich keine Politikerin, so stach auch Klimaaktivistin Greta Thunberg mit ihrer kleinen Twitter-Rache hervor. Als Reaktion auf Trumps Forderung, die Stimmenauszählung zu stoppen, schrieb sie: «So lächerlich. Donald muss an seinem Problem mit Aggressionsbewältigung arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Entspann dich, Donald, entspann dich!» Einen identischen Tweet hatte Trump im vergangenen Dezember über Greta Thunberg geschrieben. Anlass war, dass das «Time»-Magazin Thunberg damals zur «Person des Jahres» ernannt hatte.