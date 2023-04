Helene Fischer und Thomas Seitel turteln auf der Bühne

Das erste Konzert der grossen «Rausch»-Tour von Helene Fischer ging am Dienstagabend in Hamburg über die Bühne.

Das Warten hatte am Dienstagabend ein Ende: Helene Fischer startete endlich ihre «Rausch»-Tour in Hamburg , nachdem diese wegen ihres Rippenbruchs hatte verschoben werden müssen. Mit auf der Bühne war auch ihr Liebster Thomas Seitel (38).

Zum Lied «Hand in Hand» schwebte das Paar an Seilen in die Höhe, schaute sich tief in die Augen, umarmte sich innig. Im Song singt Fischer passend: «Jetzt steh ich hier und du siehst mich auch, ich bin bereit, dir blind zu folgen ohne Angst, ich kann es fühl’n unter meiner Haut, das ist ein Neubeginn mit dir Hand in Hand.» Und Händchen haltend gingen die Turteltauben dann auch wieder gemeinsam von der Bühne. Der Auftritt der beiden dürfte den ein oder anderen Fan ganz atemlos gemacht haben.