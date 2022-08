Jöö-Alarm: So verliebt und verschmust zeigt sich Roger Federer mit Hund Willow

Am Donnerstag war Roger Federer im Joggeli zu Gast und sah den Einzug des FC Basel in die Conference League. Nach dem 2:0-Sieg gegen Sofia besuchte er gar das Team in der Kabine. Nun zeigt sich der Tennis-Superstar gut gelaunt auf Instagram. Der 41-Jährige postet mehrere Fotos samt den Worten: «Es war ein lustiger Sommer.» Zu sehen ist ein Papa-Sohn-Ausflug in Basel, Ferien-Schnappschuss oder ein Trainingsbild.