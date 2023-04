Umarmungen, Küsschen oder Handschläge: Diese Regeln gelten bei Begrüssungen in der Schweiz

Soll man sein Gegenüber umarmen oder doch lieber die Hand geben? Was ist angebracht und was könnte peinlich werden? Eine Soziologin erklärt, was heute bei Begrüssungen gilt. Und ein Knigge-Experte gibt Tipps, was es zu beachten gibt.

Darum gehts Bei Begrüssungen tritt man manchmal ins Fettnäpfchen.

Soziologin Katja Rost erklärt, wie sich Herr und Frau Schweizer heute meist begrüssen – und was man tun soll, wenn peinliche Situationen passieren.

Benimm-Experte Christoph Stokar erklärt, was es bei Begrüssungen laut Knigge zu beachten gilt.

Reicht ein einfaches «Hallo» oder ist das zu unpersönlich? Soll man sein Gegenüber umarmen, oder ihm die Hand geben? Begrüssungen können ganz schön verwirrend sein und zu peinlichen Momenten führen. Auch in den sozialen Medien wird darüber diskutiert, welche Begrüssungsrituale in welchen Situationen angebracht sind. Auf Tiktok erzählt eine Schweizer Userin , dass sie und ihre Freundin sich nie umarmen würden. «Das würde sich so cringe anfühlen», sagt sie. Eine andere Userin hält den Handschlag für peinlich. Experten erklären, wie Schweizer und Schweizerinnen in Sachen Begrüssungen ticken und wie man reagieren soll, wenn einem etwas unangenehm ist.

Wie begrüssen sich Schweizerinnen und Schweizer heutzutage?

«In der Deutschschweiz ist ganz klar das Hand geben oder Hallo sagen am stärksten verbreitet. In der Romandie oder im Tessin gibt man sich meistens drei Küsschen», sagt Katja Rost, Soziologin der Universität Zürich. Begrüssungsrituale hätten sich in den letzten Jahren gewandelt. «Aufgrund der Globalisierung haben wir mehr distanzierte Kontakte – und dadurch haben auch distanzierte Begrüssungsarten wie der Handschlag zugenommen.» Während der Pandemie sei dieser dann auch weggefallen, und neue Begrüssungsrituale wie das Beine oder Ellenbogen schlagen seien entstanden. «Mittlerweile sind jedoch die Begrüssungsrituale von vor der Pandemie zu einem grossen Teil wieder zurückgekehrt.» Laut Coach und Imageberaterin Beatrice Rieben haben jedoch einige Schweizerinnen und Schweizer den Usus der Pandemie beibehalten, die Hand nicht zu geben. Auch Auftrittscoach Isabelle Menzi beobachtet, dass die Pandemie die Art, wie wir uns begrüssen, verändert hat: «Manche weichen auf verbale Begrüssungen aus, weil sie das Handgeben nicht mehr als verpflichtend sehen.»

Was gehört sich und was nicht?

Laut Rost gilt es zu spüren, in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt und die dort üblichen Begrüssungsrituale anzuwenden. «Im Freundeskreis grüsse ich anders als am Arbeitsplatz. Auch je nach Bildungsmilieu, kulturellem und religiösem Hintergrund wird sehr unterschiedlich begrüsst.» Laut Benimm-Experte Christoph Stokar ist es beispielsweise beim Handgeben wichtig, dass man weder zu fest greift – was Dominanz ausdrücken kann – sich aber die Hand auch nicht wie ein toter Fisch anfühlt. Wer mehr Nähe herstellen wolle, könne gleichzeitig den linken Ellenbogen des Gegenübers berühren. Wer dagegen nur verbal begrüsse, solle darauf achten, den Namen des Gegenübers zu nennen. «Das stellt Nähe und Sympathie her», so Stokar. Falls das Gegenüber einen Titel trage, solle man diesen nennen, zusätzlich zu «Herr» oder «Frau», also beispielsweise «Guten Tag, Frau Doktor».

Zwei bis vier Küsschen zu geben ist gemäss dem Benimm-Experten altmodisch. «Wer sich dennoch dafür entscheidet, sollte darauf achten, dass sie trocken sind und keine Geräusche machen.» Bei den Küsschen handle es sich ausserdem nicht um Knutscher auf die Wange, sondern eher um ein Backe-an-Backe reiben. «Die Küsse sollten sozusagen in den Himmel gehaucht werden.» Umarmungen zeigten das grösste Mass an Innigkeit. «Man hat dabei auch Spielmöglichkeiten, um mehr oder weniger Nähe herzustellen, indem man eine Person länger oder weniger lang umarmt oder ihr den Rücken abklopft.» Stokar beobachte, dass in Situationen, in denen früher drei Küsse gegeben wurden, heute umarmt wird. Auf der Arbeit würde Stokar vom Umarmen abraten. «Würde man auf der Arbeit umarmen, würde man eine Nähe herstellen, die in diesem Kontext nicht gesucht ist. Zudem wäre es zu kompliziert, alle zu umarmen. Es würde zu lange dauern – und es wäre schwierig, zu wissen, bei wem man die Grenze ziehen soll.»

Was tun, damit bei Begrüssungen keine peinlichen Situationen entstehen?

«Man kann versuchen, abzuwarten und zu schauen, was das Gegenüber macht», sagt Rost. Damit sei man immer auf der sicheren Seite. Es sei denn, das Gegenüber signalisiert im Vornherein durch Körperhaltung, dass es auf Distanz gehen will. «Dann kann man beispielsweise einfach Hallo sagen. Grundsätzlich sind wir gut darin geübt, solche Signale von anderen Menschen zu lesen», so Rost. Zum Umgang mit peinlichen Situationen sagt Benimm-Experte Christoph Stokar: «Komische Situationen gehören zum Leben. Wenn man bei Begrüssungen ins Fettnäpfchen tritt, sollte man darüber lachen – und nicht betupft sein, wenn einen das Gegenüber anders begrüsst, als man es selbst wollte.»

Was soll man tun, wenn man die Art der Begrüssung nicht mag?

«Grundsätzlich geht es bei Begrüssungen um die Frage, wie viel Nähe und Distanz eine Person braucht, um sich wohl zu fühlen», sagt Rost. «Das Ziel bei Begrüssungen muss sein, dass beiden Beteiligten wohl ist. Es soll genau die Nähe hergestellt werden, die man zu der Person hat und annimmt, dass sie sie als richtig empfindet», sagt auch Benimm-Experte Christoph Stokar. «Einerseits kann man versuchen, darüber hinwegzusehen oder man kann klar und deutlich sagen, was man nicht tun will», sagt Rost. Oftmals kränke das aber das Gegenüber und wirke sich negativ auf die gemeinsame Beziehung aus. «Hier gilt es also abzuwägen, was unangenehmer ist: die unangenehme Begrüssung oder die Beleidigung des anderen», so Rost. Wer zum Beispiel eine Krankheit habe oder Angst habe, sich anzustecken, sollte dies dem Gegenüber mitteilen. «So wird die Ablehnung der Begrüssung nicht als ‹die Person mag mich nicht› interpretiert», erklärt Rost.

