Nachhaltig Geschenke verpacken

Alle Jahre wieder schaffen wir feines Seidenpapier ran, binden Schleifen, kaufen und verkleben extraweihnachtliches Tape. Jedes Geschenk ist ein Versprechen. Je hübscher eingepackt, desto grösser die Freude. So zumindest die Theorie.

Doch all die mühsam gebundenen Schleifen, das fein säuberlich ausgewählte Papier und die duftende Tannendeko landen im Müll. So schön das Schenken auch ist, so sinnlos ist die jährliche Neuanschaffung von Verpackungsmaterial. Mit diesen Tipps verpackt ihr stilvoll – und müllfrei.