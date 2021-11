Alufolie oder Frischhaltefolie? – So verpackst du Lebensmittel richtig

Kann Backpapier mehr als nur Backunterlage sein? Darf man Alufolie in die Mikrowelle geben und was ist eigentlich mit diesem Wachspapier, das es früher in der Metzgerei gab? Falls du regelmässig kochst (oder gerade erst damit anfängst), fragst du dich vielleicht manchmal, was der Unterschied zwischen den gängigen Küchenpapieren und -folien ist – und wofür man sie am besten verwendet.

Backpapier

Der Name sagt es schon: Backpapier ist als Backunterlage gedacht, damit deine Lebensmittel nicht am Blech kleben bleiben. Es macht die Reinigung nach dem Backen deutlich leichter, als wenn du Fett und angebrannte Reste vom Blech schrubben musst, und sorgt dafür, dass Lebensmittel weniger schnell anbrennen.

Du kannst Backpapier auch auf anderen Oberflächen in der Küche verwenden, um das anschliessende Putzen leichter zu machen. So kannst du beispielsweise einen Teig darauf kneten und ausrollen oder Fleisch oder Gemüse darauf marinieren. Achtung: Obwohl Backpapier hitzebeständig ist, liegt die Grenze bei den meisten Marken bei rund 220 Grad. Darüber solltest du Alufolie verwenden.

Alufolie

Vorneweg: Die Unterschiede zwischen der glänzenden und der matten Seite der Alufolie sind minimal. Der Grund für die verschiedenen Oberflächen ist nicht eine spezielle Verwendung, sondern einfach die Art, wie Alufolien produziert werden. Dort werden am Ende zwei Folien gleichzeitig verarbeitet – und nur die beiden Aussenseiten kommen mit den polierten Walzen in Kontakt und werden glänzend.

Wachspapier

Ähnlich wie Backpapier hat Wachspapier den Zweck, das Lebensmittel nicht an ihm kleben bleiben. Dinge, die du beispielsweise mit Kuvertüre überziehst, können dort trocknen und danach leicht entfernt werden. Im Gegensatz zu Backpapier gehört Wachspapier aber auf keinen Fall in die Nähe von Hitze: Es schmilzt nämlich sehr schnell.

Wachstücher

Die Wachstücher gelten in erster Linie als Alternative zu Frischhaltefolie: Bevor die erfunden wurde, haben die Menschen Lebensmittel bereits in wachsgetränkte Leinentücher eingepackt. Sie halten Lebensmittel frisch, geben weder Geruch noch Geschmack ab und haften an glatten Oberflächen – und an sich selbst. Im Gegensatz zur Frischhaltefolie sind sie wiederverwendbar, biologisch abbaubar und umweltfreundlich in der Herstellung. Einzig für rohes Fleisch oder rohen Fisch sollte man die Wachstücher nicht verwenden. Es gibt sie als Bienenwachstuch oder in einer veganen Version.