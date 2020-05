Tesla-Chef

So verrückt benimmt sich Musk in der Corona-Krise

Die Corona-Krise bekommt Tesla-Chef Elon Musk nicht gut: Er will seinen gesamten Besitz verkaufen und für seine Arbeiter in den Knast gehen.

Er will die Tesla-Produktion im Stammwerk in Kalifornien wieder hochfahren.

Tesla-Gründer Elon Musk (48) ist schon seit längerem bekannt dafür, mit skurrilen Auftritten auf Twitter für Aufsehen zu sorgen. Doch während der Corona-Krise scheint der Milliardär zu seiner Höchstform aufzulaufen. Denn ihm passt der Lockdown gar nicht: «Befreit Amerika jetzt», twitterte er bereits Ende April. An einer Konferenz zu den Quartalszahlen nannte er den Lockdown sogar «faschistisch». Dabei hat ihn die Isolation zu einigen verrückten Tweets verleitet:

Musk will in den Knast

Am Montag verkündete Musk, dass er die Tesla-Produktion im Stammwerk in Kalifornien wieder hochfahren will. Doch im Bezirk Alameda, wo sich das Werk befindet, gelten noch Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Gearbeitet werden darf dort laut der lokalen Gesundheitsbehörde noch nicht.