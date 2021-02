Die Berner Young Boys treffen am Donnerstag im Sechzehntelfinal-Rückspiel in der Europa League auf Bayer Leverkusen. Gelingt dem Schweizer Meister auswärts in Leverkusen die Überraschung?

YB-Stürmer Jordan Siebatcheu erzielt den 4:3 Siegtreffer für die Berner. Video: SRF

Darum gehts YB möchte am Donnerstag in den Achtelfinal der Europa League einziehen.

Das Hinspiel konnten die Berner mit 4:3 für sich entscheiden.

Leverkusen holte nur zwei Punkte in den letzten drei Spielen.

Werkself-Trainer Peter Bosz muss auf Stammkräfte verzichten.

Was war das für eine erste Halbzeit letzte Woche im Berner Wankdorf. Die Young Boys dominierten die ersten 45 Minuten ein chancenloses Leverkusen. Die Werkself war komplett von der Rolle und kassierte schon im ersten Durchgang drei Tore. Am Ende wurde es dann aber doch noch knapp, YB entschied die Partie mit 4:3 für sich. «Es wird bestimmt nicht noch einmal so ein verrücktes Spiel wie letzte Woche. Man kennt sich jetzt nach dem ersten Spiel ein wenig besser und beide Mannschaften haben Lehren daraus gezogen», so Gerardo Seoane an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leverkusen.

Auf die Frage, ob die Young Boys wieder ein frühes Tor erzielen wollen oder zuerst schauen, dass sie hinten keines kassieren, antwortet der YB-Trainer schmunzelnd: «Am liebsten beides.» Er wisse aber auch über die Stärken des Gegners und sei sich bewusst, dass es einen tadellosen Auftritt seiner Mannschaft brauche, um weiterzukommen. Bei Fabian Lustenberger, Captain der Berner, tönt es ähnlich: «Wir sind gewarnt, Leverkusen hat in der zweiten Halbzeit im Hinspiel gezeigt, zu was sie fähig sind. In 30 Minuten haben sie uns drei Tore eingeschenkt.» Man müsse konzentriert an die Aufgabe herangehen, dann sei ein Weiterkommen durchaus möglich. Für die Young Boys wäre ein Weiterkommen eine kleine Sensation, sind sie doch in den letzten Jahren jeweils in der Gruppenphase gescheitert.

Für Leverkusen zählt nur der Sieg

Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah bringt es an der Pressekonferenz vor dem Spiel auf den Punkt: «Wir müssen von der ersten Sekunde an voll fokussiert sein und gut anfangen, wenn wir weiterkommen wollen. Ein Sieg hat für uns oberste Priorität.» Auf die Frage, ob die Umstellung vom Berner Kunstrasen auf den Naturrasen in Leverkusen eine Rolle spielt, sagt der deutsche Nationalspieler: «Das interessiert jetzt wirklich niemanden mehr, es zählt nur ein Sieg.»