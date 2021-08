Impfpass ab Freitag : So verschärft Italien seine Corona-Regeln

Ab Freitag ist ein Nachweis der «drei G» für praktisch alle öffentlich zugänglichen Innenräume Pflicht. Ab September soll dies auch für den ÖV und Bildungseinrichtungen gelten.

Ab Freitag gelten in Italien neue Corona-Bestimmungen in öffentlich zugänglichen Räumen.

Im Kampf gegen Corona treten in Italien strengere Regeln in Kraft, die unter dem Namen «Grüner Pass» zusammengefasst sind. Wer ab Freitag in einem Restaurant drinnen essen möchte, ins Museum, in ein Schwimmbad oder eine Therme gehen will, muss entweder einen Impfnachweis, einen 48 Stunden lang gültigen, negativen Corona-Test oder einen Genesungsnachweis vorlegen. Ab September müssen zudem Lehrer, Studenten und Uni-Dozenten entsprechende Nachweise bringen.