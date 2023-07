Feuerwerk und Tiere: So verstört reagieren die Jungfalken auf das Züri-Fäscht-Feuerwerk

Stadt Zürich

Eine «bombige Sache» sei so ein Feuerwerk: «Da sind nicht nur Heiri aus Hinwil und Danica aus Dübendorf, sondern auch die Jungfalken auf dem Kamin der KVA Josefstrasse ganz aus dem Häuschen», schreibt ein Twitter-User. Auf dem Video, das den Nistkasten auf dem Hochkamin der Kehrichtheizkraftwerke an der Josefstrasse zeigt, ist ersichtlich, wie nervös die Turmfalken auf die ersten Knaller reagieren. Plötzlich fliegen sie hoch, krachen teilweise in den Kasten und brausen dann hinaus.

Das sagt Bird Life dazu

Stefan Bachmann von BirdLife Schweiz äussert sich kritisch: «Es gibt mehrere Studien zu Auswirkungen von Feuerwerken auf Wasservögel, die klar zeigen, dass grosse Feuerwerke starke negative Auswirkungen auf die Tiere haben.» So würden zahlreiche Wasservögel aufgrund der Feuerwerke das Seebecken verlassen und teilweise erst nach Tagen zurückkehren. «Für die Tiere ist das ein grosser, unnötiger Stress», sagt Bachmann. Tiere mit noch nicht flugfähigem Nachwuchs hätten ein weiteres Problem: «Es kann sein, dass die Eltern in ihrer Panik fliehen und ihre Jungen zurücklassen.»

Das sagt der Zürcher Tierschutz

Auch Nadja Brodmann, Zoologin und Co-Geschäftsleiterin beim Zürcher Tierschutz, sagt, dass das Feuerwerk zahlreiche negative Auswirkungen auf die Tierwelt hat: «Für die Tiere sind die knallenden Feuerwerke unvorhersehbar und damit sehr belastend.» Bei Blitz und Donner spürten die Tiere das bereits lange vorher an den Druck- und Spannungsänderungen in der Luft, so könnten sie sich darauf vorbereiten und Unterschlupf suchen. «Bei den lauten Feuerwerk-Knallern ist dem nicht so: Die Tiere erschrecken erheblich und können in Panik geraten.»