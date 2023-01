Tiktok-Kämpfer Renzo lehrt dich Selbstverteidigung

Vor zwei Jahren entdeckten zwei Freundinnen des 27-Jährigen ebenfalls ihre Begeisterung für den Kampfsport. Also entschied sich Renzo dazu, die beiden zu trainieren. «Wir waren zuerst zu dritt und ich brachte ihnen das bei, was ich gelernt habe», sagt der Ostschweizer. Da merkte er, dass ihm das Unterrichten Spass macht. Deshalb entschied er sich, eine richtige Kampfschule zu eröffnen.

Renzos Kampfschule in St. Gallen

«Am Anfang wollte ich vor allem, dass auch Frauen die Möglichkeit haben, in die Kampfkunstszene einzusteigen», so Renzo. Die Kampfsportarten seien von Männern dominiert und manche Frauen würden sich deshalb gar nicht trauen, damit anzufangen. «Es geht neben der Selbstverteidigung auch um die Kultur und die Tradition hinter den verschiedenen Kampfkünsten», sagt der 27-Jährige.

In St. Gallen führt der Ostschweizer seit letztem Jahr seine Kampfschule, in der fast täglich trainiert wird. Interessierte können in einem Abo-System Mitglied werden und die Trainings besuchen. Einen bestimmten festgelegten Kampfstil gibt es nicht. «Mir ist wichtig, dass es so vielfältig wie nur möglich ist. Ich erzähle auch etwas über die Geschichte und Kultur des jeweiligen Kampfstils», sagt Renzo. Im Video folgt ein kleiner Einblick in die Kampfschule: