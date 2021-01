Darum gehts Im Westschweizer Fernsehen RTS sprach Alain Berset am Mittwochabend über die Impfstrategie der Schweiz.

«Wir können nicht am Anfang schon Bilanz ziehen», sagt er. «Das machen wir am Schluss.»

Man habe bewusst auf grosses Impfspektakel verzichtet, das andere Länder veranstaltet haben.

«Mehr als 10, respektive 25 Prozent der Bevölkerung schon geimpft: Was machen Grossbritannien und Israel mit ihrer Impfstrategie richtig, was wir falsch machen?», wird Bundesrat Alain Berset am Mittwochabend auf RTS gefragt. Denn die Schweiz hat bisher knapp 2,3 Prozent der Bevölkerung geimpft.

«Sie müssen uns Zeit geben», antwortet der Gesundheitsminister. «Die Impfkampagne ist angelaufen, die Kantone sind bereits am Impfen. Das muss sich bis im März und dann bis im Sommer entwickeln.» In Bezug auf die Geschwindigkeit anderer Länder spricht er von den Notfallzulassungen, auf die die Schweiz verzichtet hat. «Wir wollten das nicht, weil wir die Sicherheit und Qualität gewährleisten wollten», so Berset. «Schauen Sie», so Berset weiter. «Bilanzieren wir nicht am Anfang, sondern am Schluss. Die Schweiz ist momentan im weltweiten Vergleich sehr gut positioniert.»

«Vor sechs Monaten hätte das noch niemand geglaubt»

Doch müsste die Impfkampagne jetzt nicht so schnell laufen wie nur möglich – gerade auch wegen der neuen Variationen? Es ist laut Martin Ackermann von der Covid-Taskforce «aus wissenschaftlicher Sicht wichtig, die Impfdosen so schnell zu verimpfen, wie es geht. Jeder Tag, der uns ein Stück näher an die Normalität bringt, ist wichtig.»

«Wir produzieren die Impfstoffe nicht, wir müssen sie kaufen», sagt Berset dazu. «Und wir waren bei der Auswahl, der Reservation und dem Kauf der Produkte sehr gut. Und genau aus diesem Grund werden in den nächsten Wochen und Monaten viele Impfdosen bei uns eintreffen.» Man habe bewusst auf grosse Symbolik verzichtet und einen ruhigeren Kurs eingeschlagen als andere Länder. «Teilweise haben sie schon im Oktober Fotosessions in grossen Hallen mit leeren Stühlen in Reih und Glied gemacht. Das wollten wir nicht.»

1 / 3 Alain Berset betont bei RTS, er werde erst am Ende der Impfkampagne Bilanz ziehen. RTS Auch wenn es jetzt Verzögerungen bei der Lieferung gäbe: «Wir sind besser dran als viele unserer Nachbarländer.» RTS Ausserdem sei die Geschwindigkeit, in der der Impfstoff produziert und zugelassen wurde, ohnehin nicht vorstellbar gewesen. RTS

Ausserdem gelte es, die Relationen im Kopf zu behalten. «Hätte jemand vor sechs Monaten gesagt, dass wir Ende Januar 2021 schon 500’000 Impfdosen in der Schweiz haben und einen Teil der Bevölkerung schon geimpft haben werden, das hätte niemand geglaubt», so Berset.

Auch wenn es jetzt Verzögerungen bei der Lieferung gäbe: «Wir sind besser dran als viele unserer Nachbarländer. Wir haben sehr früh schon Impfstoffe bestellt und darum sind wir extrem gut positioniert. Mit Lieferverzögerungen muss man rechnen, solche Unsicherheiten gehören zu einer Krise dazu.»

«Wir wollen den Impfstoff auch ärmeren Ländern zur Verfügung stellen»

Und was, wenn jetzt Länder wie die USA plötzlich mehr für Impfdosen bezahlen als die Schweiz? «Wir, das heisst der Bund, hat direkt Verhandlungen mit Pfizer und Moderna geführt. Wir haben Verträge unterschrieben, die unsere Interessen verteidigen», sagt Berset. «Es ist nicht vorstellbar, dass diese Verträge, in denen die Liefermengen festgeschrieben sind, plötzlich nicht mehr eingehalten werden. Es ist einfach so, dass es Momente gibt, in denen alle dieselben Produkte wollen. Das war schon mit den Masken so, das war schon mit den Schnelltests so. Und jetzt mit den Impfstoffen dasselbe. Das ist keine Überraschung.»