Coronavirus in Deutschland : So verteidigt Angela Merkel den Lockdown

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat an einer Medienkonferenz über die Corona-Situation in Deutschland informiert. Sie ruft zur Einhaltung der Corona-Regeln auf.

Sie werde am 16. November mit den Ministerpräsidenten der Länder eine Zwischenbilanz der Einschränkungen ziehen, kündigte Merkel an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zum Beginn der verschärften Massnahmen in der Corona-Krise zur Einhaltung der Regeln aufgefordert. Die aktuelle Lage «macht uns Sorge», sagte Merkel am Montag in einer Pressekonferenz in Berlin. Die neuen Einschränkungen seien dringend erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen habe sich in den vergangenen 14 Tagen verdreifacht, die Zahl der Intensivpatienten innerhalb der vergangenen zehn Tagen verdoppelt. Ziel sei, die Marke in Deutschland wieder unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zu drücken. Derzeit liegt der Wert bei über 100.