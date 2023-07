«Todespfleger» von Luzern: Er tötete 22 Menschen

Er tötete in Alters- und Pflegeheimen mindestens 22 betagte Menschen, was jahrelang niemandem auffiel. Es gibt aber auch aktuellere Fälle.

Am 28. Juni 2001 wird R.A. im Alterszentrum Eichhof in Luzern verhaftet. Wie er später gesteht, hat A. zwischen 1995 und 2001 mindestens 22 betagte Menschen getötet – aus Mitleid und Überforderung, wie er angibt.

«Mehr als jedes zweite Tötungsdelikt wird nicht erkannt»

A.s Mordserie ist ein extremes Beispiel dafür, dass längst nicht alle Morde als solche erkannt werden. Ohne sein Geständnis wären die Morde wohl nie aufgeflogen. Aktuelle Zahlen und Untersuchungen gibt es im deutschsprachigen Raum kaum dazu. 2014 kam eine Untersuchung aber zum erschreckenden Schluss: «Es sollte davon ausgegangen werden, dass in der Schweiz mehr als nur jedes zweite Tötungsdelikt nicht erkannt wird.»

Fall 1 – Mord nur durch Zufall nachgewiesen

Im April 2004 wurde in einer Berner Wohnung ein 27-Jähriger bewusstlos in einer kleinen Blutlache gefunden. Trotz umgehender Reanimationsversuche verstarb der Mann kurz darauf im Spital. In ebendiesem Spital war er seit längerem wegen einer Epilepsie in Behandlung. Die Ärzteschaft ging von einem natürlichen Todesfall infolge eines Sturzes aufgrund eines epileptischen Anfalls aus.