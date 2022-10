Elon Musk muss Ex-Twitter-CEO Parag Agrawal Millionen zahlen

Parag Agrawal : So viel bekommt der Twitter-Chef nach seinem Rauswurf durch Elon Musk

Unbestätigten Meldungen zufolge befand sich der Topmanager am Tag der Übernahme noch in der Firmenzentrale. Von dort seien er und weitere entlassene Top-Kaderleute dann sofort «hinausbegleitet» worden.

Elon Musk hat bei Twitter laut Unternehmenskreisen die Kontrolle übernommen und drei Mitglieder der Chefetage gefeuert. Ob der Tech-Milliardär den Kauf des Kurznachrichtendiensts nun auch abgeschlossen hat, sagten die zwei Gewährspersonen am Donnerstag der Nachrichtenagentur AP indes zunächst nicht. Doch habe Musk jetzt das Sagen und Konzernchef Parag Agrawal, Finanzvorstand Ned Segal und die leitende Rechtsberaterin Vijaya Gadde entlassen. Stunden später deutete Musk selbst – via Tweet – den Geschäftsabschluss an: «Der Vogel ist befreit», schrieb er mit Verweis auf das Firmenlogo der Online-Plattform.



Unbestätigten Meldungen zufolge befanden sich die Topmanager am Tag der Übernahme noch in der Firmenzentrale. Von dort seien sie sofort «hinausbegleitet» worden, wie Futurezone.at berichtet. Die Entlassenen sollen für ihren abrupten Abgang jedoch mit Millionensummen entschädigt werden.



Das Portal bezieht sich auf Twitter-Dokumente, die der US-Börsenaufsicht SEC übermittelt worden seien. CEO Agrawal solle insgesamt 65 Millionen Dollar erhalten, CFO Segal stünden demnach 66 Millionen zu und Gadde bekomme sogar 74 Millionen Dollar. Die Abfindungssumme setzte sich aus künftigen Aktienoptionen und einem Jahresgehalt einschliesslich Gesundheitsvorsorge zusammen.