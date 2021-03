Die in der Schweiz beliebtesten Modelle siehst du in der Bildstrecke.

Der TCS hat ausgerechnet, wie viel Geld man sparen kann, wenn man aufs E-Auto umsteigt. Dazu wurden jeweils die fünf in der Schweiz am meisten verkauften E-Autos und Verbrenner verglichen. Am besten schneidet das Elektroauto Renault Zoe R135 Intens ab: Bei einer einer Laufleistung von 150’000 Kilometer über 10 Jahre betragen die Gesamtkosten rund 75’000 Franken – das sind 5000 Franken weniger als der am besten abschneidende Benziner.