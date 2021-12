So viel verdienen Michael Wendler und Laura Müller mit ihrem Onlyfans-Account

Auf der Bezahl-Plattform Onlyfans werben Schlagersänger Michael Wendler (49) und seine Frau Laura Müller (21) seit einer Woche mit dem Versprechen, dass Fans ihre Beziehung für rund 32 Franken im Monat «ganz privat und hautnah» miterleben können. «Welcome to the Wendlers. Das gab es noch nie», heisst es im Beschrieb. Im Teaser prangt Lauras Po, der dem «Playboy»-Magazin einst Rekord-Verkaufszahlen bescherte. Doch ob der Onlyfans-Content der beiden ähnlich begehrt ist? Wir rechnen nach.

Anders als auf Instagram sind die Abo-Zahlen nicht offen ersichtlich. Angezeigt werden lediglich die Gefällt-mir-Angaben, die sich im Falle der Wendlers bei 13 Beiträgen auf 1500 belaufen. Daraus zu erschliessen, wie viele Menschen sich den exklusiven Inhalt des Paares ansehen, ist keine exakte Wissenschaft – so gibt es wohl Followerinnen und Follower, die nie einen Like vergeben und solche, die jedem Post ein Herz schenken.

Bis zu 48’000 Franken

20 Prozent des Umsatzes geht dabei an Onlyfans selbst – und den Wendlers bleiben somit mindestens 7000 Franken übrig. Da die beiden den Account erst seit einer Woche betreiben, könnten sie in den kommenden Wochen zudem noch zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten dazu gewinnen.

Öl-Fussmassage für Laura

In den vergangenen Tagen gab es jedoch vermehrt Kritik am Onlyfans-Content von Wendler und Laura. Während sich die Zahlenden erotische Inhalte erhofft haben, zeigt das Paar hauptsächlich, was in Lauras Luxus-Adventskalender versteckt ist. So schenkte der «Egal»-Interpret seiner Liebsten am 1. Dezember etwa ein Auto.