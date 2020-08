So viel Ferienhaus bekommst du für 127 Millionen Franken

Wenn man schon so viel Geld ausgibt, dann will man doch wenigstens das teuerste Haus der Region haben. Doch mit 127 Millionen ist das Palais Vénetien vergleichsweise ein Schnäppchen. Um so richtig zu protzen, sollte man sich die Villa Les Cèdres kaufen. Sie wurde im Jahr 1830 erbaut und befindet sich im Herzen der Halbinsel Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mit fast 1,1 Milliarden Franken Kaufpreis ist die Villa sogar das teuerste Haus der Welt.